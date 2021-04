Schwarzer Gürtel - auch in schwierigen Zeiten

"Die Prüfung fand am 22. April 2021 und "Online" in der Sporthalle der Dietr.-Bonh.-Schule in Hannover-Döhren statt. Corona-konform durften sich nur zwei Haushalte gleichzeitig in der Halle aufhalten, d.h. Jutta Seitz als Uke (= Übungspartnerin, im Judo in der Rolle der "Verteidigerin") und ich. Die Prüfer mussten wir über eine Zoom-Session online dazu holen. Der Niedersächsische Judo Verband (NJV) hatte im Dezember 2020 diese Prüfungsform ermöglicht, übrigens nicht nur für Dan-Prüfungen, sondern auch für die anderen Gürtelklassen. Voraussetzung für eine Prüfung ist und bleibt, dass man sich entsprechend vorbereiten kann, damit anschließend mit Erfolg geprüft werden kann. Dies ist sicherlich die schwierigste Hürde, die man auf dem Weg zur Prüfung in Corona-Zeiten überwinden muss. Zum Glück war ich durch das Training bei unserem Sakura-Trainer Rolf Ehrhardt und durch den Besuch einiger Dan-Vorbereitungskurse schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie gut vorbereitet. Während der Hallenschließung stand mir dann Jutta als Trainingspartnerin mit ihrem Wissen zur Verfügung, ebenso die Online-Unterstützung durch Kata-Spezialisten (= die Darstellung einer Kata ist ein wesentlicher Bestandteil der Prüfung für Schwarzgurte) für diesen Prüfungsteil. Weiterhin hatte ich das Glück, dass ich mir für die gesamte Zeit Judo-Matten von unserem Trainer leihen konnte und ich seit diesem Frühjahr zwei Trainingszeiten pro Woche in der Sporthalle zur Verfügung hatte."Trainer Rolf Ehrhardt findet anerkennende und lobende Worte: "Ich finde es im höchsten Maße inspirierend wie Andrea in den letzten Jahren "ihren Weg" zum 1. Dan konsequent verfolgt und umgesetzt hat. Meine Anerkennung gilt auch Jutta, welche unermüdlich, uneigennützig und engagiert als Partnerin ihren Teil zu Andreas verdientem Erfolg beigetragen hat. Dieses gemeinsame Vorgehen ist genau das, was unser Judo ausmacht: Durch gegenseitiges Helfen, zum beiderseitigen Wohlergehen."Vorstand und Mitglieder des Judo-Club Sakura aus Hannover-Döhren freuen sich über den Erfolg und gratulieren der neuen Dan-Trägerin, verbunden mit den besten Wünschen für den weiteren (Judo-) Weg; ebenso gilt der Dank des Vereins auch der Trainingspartnerin für ihre vorbildliche Unterstützung.Alle Beteiligten hoffen, dass es im Herbst dieses Jahres mit einem relativ "normalen" gemeinsamen Training von jugendlichen und erwachsenen Judoka im Verein weitergehen kann.