Sakura lädt ein: Gemeinsames Bewegen und Kämpfen

Judo ist eine Sportart für jedes Alter, und der Judo-Club Sakura aus Hannover-Döhren setzt seine Akzente bekannter weise insbesondere im breitensportlichen Bereich.

Für Kinder ist Judo ideal - das spielerische Heranführen zum Judo macht Kindern Spaß und Freude. Die Kinder lernen, im fairen Zweikampf ihre Kräfte zu messen und partnerschaftlich miteinander umzugehen. Falltechniken werden ebenso erlernt wie Wurf- und Haltegrifftechniken.Jugendliche lernen die japanische Sportart in vielfältiger Form kennen - egal, ob als Freizeit-/Breitensport oder im Wettkampf.Erwachsenen bietet das Judo eine ideale Möglichkeit, sich auch jenseits des Wettkampfgedankens fit und beweglich zu halten.Judo bietet also für jeden etwas.Am Sonntag, den 19. Mai 2019, lädt die Judo-Abteilung alle Mitglieder ab 6 Jahren zu einem Training mit Familie und/oder Freunden ein. Es steht unter dem Motto "Spaß für alle" und beinhaltet fröhliches gemeinsames Bewegen und miteinander Kämpfen, wie es in allen Trainingsgruppen gepflegt wird.Auch wer ohne Begleitung kommt, ist herzlich willkommen, auf der Matte bleibt niemand allein. Erfahrene Übungsleiterinnen und Übungsleiter helfen und unterstützen bei den ersten Schritten bzw. Bewegungen in der faszinierenden Welt des Judo.Mitzubringen sind gute Laune, Sportkleidung und ein Paar Badelatschen. Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 11:30 Uhr in der Sporthalle der Dietr.-Bonh.-Schule in der Helmstedter Str. 15 in Döhren statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.