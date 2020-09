Liebgewonnene Tradition: Deutsches Sportabzeichen

Die Idee dahinter lautet: Die Leistungen der Anderen sind gut und schön, maßgebend für den breitensportlichen Bereich ist allerdings das eigene Leistungsvermögen, altersentsprechend natürlich und den jeweiligen klimatischen Bedingungen angepasst. Das Deutsche Sportabzeichen bietet sich daher für diese Zwecke an. Und wenn man diese Prüfungen regelmäßig, also bestenfalls jährlich, erfolgreich absolviert, ergibt sich ein interessantes Bild des eigenen Tuns über die Jahre und Jahrzehnte hinweg.Wenn dieses Vorhaben, wie in meinem Fall, bisher 41 Mal in ununterbrochener Reihenfolge gelungen ist, sollte diese Tradition auch im Jahr 2020 fortgesetzt werden, trotz Corona. Unter Berücksichtigung der mittlerweile bekannten gesundheitlichen Sicherheitsmaßgaben erfolgte die Prüfungsabnahme im Erika-Fisch-Stadion, ehemalige Mehrkampfanlage, neben dem Stadion in Hannover..Es war ein rechtv warmer Sommertag, an dem die Disziplinen absolviert wurden:: Seilspringen (= Koordination), 50 m-Sprint (= Schnelligkeit), Kugelstoßen (= Kraft) und als Abschluss der 3.000 m-Lauf (= Ausdauer); die erforderliche Schwimmbestätigung lag bereits vor. Die erzielten Ergebnisse erfüllten insgesamt die Bedingungen für die Kategorie "Gold“, Sportabzeichen Nr. 42 war geschafft. Ein paar Tage später lag dann die offizielle Urkunde vor.Es hat wieder einmal Spaß gemacht, sich den Übungen zu stellen, ein wenig Wettkampfluft zu schnuppern, und ein persönliches kleines sportliches Erfolgserlebnis zu erzielen, im Kreise Gleichgesinnter. Die Nr. 43 für das nächste Jahr ist natürlich eine schöne Motivation, sportlich weiter aktiv zu bleiben.Ein besonderes Lob auch für die vor Ort tätigen, hilfsbereiten und kompetenten Prüfer und Organisatoren. Es hat alles gut geklappt, gerne wieder!