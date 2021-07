JC Sakura: Im Gespräch

Simone ist als Judoka aktiv und Vereinsmitglied seit dem Jahr 1998. "Judo betreibe ich aber schon seit 1992. Ich wollte von meinem damaligen Verein wechseln und bin auf Nachfrage beim Stadtsportbund beim JC Sakura e. V. in Hannover-Döhren gelandet und geblieben."Mittlerweile geht es also in Richtung 25-jähriges Vereinsjubiläum, eine stolze Zahl. In dieser beachtlichen Zeitspanne konnte sie durch kontinuierliches und regelmäßiges Training den Meistergrad (1. DAN) erreichen. "Vielleicht folgt auch irgendwann einmal der 2. DAN", so die Schwarzgurt-Trägerin über die weiteren Judo-Ziele, denn: "Die Ausübung des Judo ist niemals langweilig, Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Aspekte, mit denen man sich beschäftigen, an denen man arbeiten kann, um seine Fähigkeiten zu verbessern und Neues zu erlernen." Aber nicht nur als Sportlerin auf der Matte, auch im Vorstand des Vereins ist Simone engagiert und aktiv, aktuell als Sportwartin.Neben dem Judo steht als Ausgleichssport oftmals am Sonntag morgen eine Walking-Runde um den hannoverschen "Haus-See", den Maschsee, an. "Die Tätigkeiten in unserem Schrebergarten halten ebenfalls fit. Das Schönste ist natürlich, seit Anfang 2020, die Beschäftigung mit unserem kleinen Sohn", freut sich Simone über den Nachwuchs.Auf die abschließende Frage, warum eine Mitgliedschaft bei Sakura empfehlenswert ist, gibt es auch eine überzeugende Antwort: "Tolle, erfahrene Trainerinnen und Trainer, nette Menschen, mit denen man zum Trainieren zusammen kommt, Hilfsbereitschaft wohin man guckt."Herzlichen Dank an Simone Weber für das Gespräch, und für den weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg!