Herbst - Laufsaison in Hannover und Umgebung

Eine ideale Saison für den Laufsport, oder besser gesagt für die Laufsportlerinnen und Laufsportler, bietet der Herbst. Nicht mehr so tropisch heiß wie es im Sommer war, auch nicht so kalt wie es (vielleicht) im Winter sein wird. Stattdessen angenehme Temperaturen und die jahreszeitliche Schönheit an und neben der Strecke.



Glücklicherweise kann man Hannover und Umgebung als "Goldgrube" bezeichnen für diejenigen, die sich im Freizeitbereich gern laufend fortbewegen, um an einem der zahlreich angebotenen und dabei doch unterschiedlichen Wettbewerbe teilzunehmen. Der Verfasser dieser Zeilen nahm einige Gelegenheiten wahr, nachfolgend die passenden Impressionen dazu.



Der 17. SportScheck Nachtlauf am 13. September 2019 (ja, es war ein Freitag) besticht durch die Einmaligkeit der nächtlichen Streckenführung durch die Innenstadt von Hannover. Eine besondere Atmosphäre, jedes Mal wieder, und viele Laufsportlerinnen und -sportler sind jedes Jahr dabei. Die 5 Kilometer-Distanz wurde in 24:38 Minuten absolviert, dies bedeutete Platz 6 in der Altersklassenwertung.



Weiter ging es am 27. September 2019 beim 15. Eilenriede-Fünfer des VfL Eintracht Hannover, sozusagen fast vor der eigenen Haustür. Die Auswahl der Streckenlänge fiel, wie es der Name sagt, diesmal leicht. Eine schöne, flache Strecke (mit der einzigen Ausnahme einer Unterquerung) bei diesem Heimspiel durch den Stadtwald, somit viel Sauerstoff am Freitag Nachmittag. Und ein gelungener Start in das Wochenende. Die Distanz wurde in 24;52 Minuten laufend zurückgelegt, demnach Platz 5 in der Altersklasse.



Nummer drei in der Aufzählung bildete am 3. Oktober 2019 der 18. Benther-Berg-Lauf des VfV Benthe, traditionell am Feiertag. Das Gebiet vor den Toren Hannovers läuferisch etwas anspruchsvoller, aber durchaus angemessen, und zugleich landschaftlich sehenswert, ebenfalls mit viel frischer Luft zum Durchtanken. Es wurde die Sprintdistanz von 3,6 km gewählt. Die Finisher-Zeit von 18:31 Minuten bedeutete Platz 1 in der Altersklasse.



Im Laufveranstaltungs-Kleeblatt die Nummer vier war der 14. Wettberger Volkslauf des TuS Wettbergen am 6. Oktober 2019, ebenfalls eine der Veranstaltungen, die mit viel Herzblut organisiert und durchgeführt werden und von den Teilnehmenden gern angenommen wird. Die 5,2-km-Distanz des Wald- und Feldlaufs wurde in 28:04 Minuten absolviert, damit Platz 3 in der Altersklasse.



So unterschiedlich die einzelnen Streckenprofile und Charaktere der Läufe, eines haben sie gemeinsam: Sie boten gelungene Möglichkeiten und Gelegenheiten, die Freude am Laufen zu erleben! Es hat viel Spaß gemacht, dort die Laufschuhe zu schnüren. Gesund war es obendrein. Dazu das Gemeinschaftsgefühl, sich mit vielen Gleichgesinnten auf den (Lauf-) Weg zu machen. Hat den "Laufhunger" geweckt bzw. angeregt auf weitere Aktivitäten. Besten Dank an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Veranstaltungen stattfinden konnten.

