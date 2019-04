Hannover Marathon Start 2019 …

Die Teilnehmerzahl (über 25000) steigt jährlich und so werden auch immer mehr ehrenamtliche Helfer benötigt.Die Gruppe von der Turn-Vereinigung ist leider etwas kleiner geworden. Die Aufgabe in diesem Jahr war aber riesengroß. Wenn wir in den Vorjahren einen Container für 500 Teilnehmer betreut haben, waren es in diesem Jahr zwei Container für jeweils 2000 Teilnehmer. Riesig lang die „Dinger“ und am Ende auch etwas dunkel. Auf 30 Meter Länge mussten wir flitzen …Klamotten (Beutel, Koffer Rucksäcke u.a. ) hin und her, da wurde auch schon einmal eine kleine Marathon-Strecke zurückgelegt.Aber es macht immer wieder Spaß, wenn dann auch ein kurzes Gespräch mit den Aktiven zustande kommt. Als Dankeschön finden wir uns dann auf einer gemeinsamen „Dankeschön-Feier“ im GOP wieder.