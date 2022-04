Hannover-Marathon 2022 - Seitenwechsel

In diesem Jahr bin ich am 3. April in Hannover nicht selbst gelaufen, sondern hatte mich als Marathon-Helfer ("Volunteer") in meiner Heimatstadt angemeldet, um etwas zum Gelingen der Gesamt-Organisation beizutragen. Also ein "Seitenwechsel" und somit eine Erweiterung der Perspektive. Die angebotene 10-km-Distanz war ich im Laufe der Woche vorab, im Rahmen der Aktion des "virtuellen Laufpasses", für mich gelaufen, um auch ein wenig Lauf-Feeling zu spüren. Es ist ja auch immer eine besondere Atmosphäre im Vorfeld festzustellen, wenn die Strecke gekennzeichnet wurde und die Vorfreude auf die Veranstaltung steigt.Kühl war es geworden zum April-Beginn, morgens lag sogar Schnee, als der erste Einsatztag begann; ein paar Tage vorher waren noch frühlingshafte Temperaturen zu verzeichnen. Am Freitag vor dem Wettkampf ging es nachmittags an die Mitwirkung bei der Ausgabe der Startunterlagen, vor dem aufgebauten "EXPO-Village" vor dem Rathaus - hier waren auch Aussteller vertreten - ebenso ganztags am folgenden Samstag, als die Temperaturen leicht anstiegen und der Schnee schmolz. Über 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich für unterschiedliche Streckenlängen angemeldet, somit gab es entsprechend viel zu tun. Gleichwohl funktionierte der Ablauf gut, und von denjenigen, die ihre Unterlagen in Empfang nahmen, gab es oftmals auch anerkennende Worte: "Danke, dass Ihr das hier macht" und "Klappt wirklich gut" wurden gern zur Kenntnis genommen. Die Laufbegeisterten freuten sich, zusammen mit Gleichgesinnten mal wieder an einem großen Wettkampf teilnehmen zu können.Am Wettkampftag hatte ich einen Einsatz als "Streckenposten", am Königsworther Platz an der Südspitze des Georgengartens; zusammen mit einigen anderen Freiwilligen aufpassen, dass Passanten nicht mit dem Läuferfeld in Kollision gerieten. Ca. 150.000 Zuschauende waren insgesamt am Streckenrand, verteilt über die Stadt, gezählt worden. Das Wetter war zwar teils noch kühl, dafür aber etwas sonniger geworden. Auch hier ein langer Tag, mit kurzer Besprechung in der Frühe gegen 7:00 Uhr, bis ca. 16 Uhr, als der letzte Läufer den Punkt passierte, gefolgt vom sog. "Besenwagen". Das Teilnehmerfeld wurde von uns Volunteers beklatscht und aufgemuntert, und es gab dankende Worte zurück: "Vielen Dank, und schön, dass Ihr für uns hier im Einsatz seid." Diese Aufgabe wurde von uns also auch "gemeistert", es gab keine wirklichen Probleme.Im Fazit haben diese Einsatztage als Helfer beim Hannover-Marathon 2022 am ersten April-Wochenende, obwohl in gewisser Weise anstrengend, viel Spaß bereitet. Im Zusammenwirken mit den anderen Freiwilligen etwas zum Gelingen beizutragen, dafür auch Anerkennung zurück zu bekommen und - letztlich vergingen die Stunden auch wie im Fluge. War wirklich lohnenswert!