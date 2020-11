Anzeige

Ehrenamtlich: Zuverlässigkeit und Ausdauer

Zuverlässigkeit und Ausdauer - diese Eigenschaften sind im Sport von großer Bedeutung, sowohl bei der Ausübung der jeweiligen sportlichen Betätigung, als auch bei der Vorbereitung und Unterstützung der Aktiven im sog. "Backoffice" eines Vereins. Denn ohne die Menschen, die sich (ehrenamtlich) um die Organisation und die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Ablaufs kümmern, "läuft" nichts.



Zu diesem Personenkreis zählt auch Wolfgang Riechers, der im September 1992 in den JC Sakura e. V. eintrat, um den Judo-Sport aktiv auszuüben, die Graduierung des 3. Kyu erreichte, und seit dem Jahr 1996 im Vorstand des Kampfsportvereins in Hannover-Döhren in zuverlässiger Art und Weise als Kassenwart tätig war. Bei der Sakura-Jahreshauptversammlung im September 2020 konnte er dieses Amt nach nunmehr 24 Jahren in die Hände seines gewählten Nachfolgers legen.



In dieser langen Zeitspanne gab es rückblickend viele Highlights. "Die Feierlichkeiten zum 50. Vereinsjubiläum im Jahr 2010 sind in besonders guter Erinnerung. Auch an die Teilnahmen unseres Vereins bei öffentlichen Auftritten, wie z. B. bei Stadtteilfesten und dem "Tag der Niedersachsen", bei denen ich teilweise auch selbst aktiv mitgewirkt habe, sind in bleibender Erinnerung", so der (nun ehemalige) Kassenwart.



Selbstverständlich wird Wolfgang Riechers dem Verein weiterhin als Mitglied verbunden bleiben und das Vereinsgeschehen interessiert beobachten. Darüber hinaus bleibt nunmehr etwas mehr Zeit für sonstige Hobbys und Freizeitgestaltungen: "Ich spiele gern eine Partie Schach, bin ein Fan von Kreuzfahrten (sobald dies wieder möglich sein wird) und Ausflügen, und widme mich gern meiner Familie."



Dem Verein wünscht er, gut durch die Corona-Zeit zu kommen, so dass dann wieder ein möglichst normales Vereinsleben stattfinden kann, dem Vorstand weiterhin gutes Gelingen bei den anstehenden Aufgaben, und den Vereinsmitglieder vor Allem Gesundheit.



Zum Abschluss noch ein Tipp von ihm: "Allen, die Spaß an der Bewegung haben und die körperliche Fitness erhalten oder erwerben möchten, kann ich eine Mitgliedschaft im JC Sakura empfehlen. Es macht Spaß, Teil der Gemeinschaft dieses Vereins zu sein."



Vielen Dank an Wolfgang Riechers für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit, und für die weitere Zukunft für ihn und seine Familie alles Gute!



Kurzinfo:

Der JC Sakura e. V. aus Hannover-Döhren wurde im Jahr 1960 gegründet. Es werden die Kampfsportarten bzw. Kampfkünste Judo, Aikido, Ju-Jutsu und TaiJii Quan angeboten.Derzeit gehören dem Verein ca. 160 Mitglieder an. Der Schwerpunkt liegt auf dem Breitensport, wenngleich auch Wettkampferfolge zu verzeichnen sind. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Vereins unter www.jc-sakura-hannover.de einsehbar.

