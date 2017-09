Deutsche Meisterschaften 2017 in München

trägt auch in diesem Jahr Früchte., 15 Jahre jung, erkämpfte sich bei der Disziplin KK Sport-Pistole - Jugendklasse weiblich (2.40.31) in der Einzelwertung den 1. Platz und ist damit

Deutsche Meisterin.

Die Ergebnisse im Einzelnen:Präzisionsschießen 92, 94 und 93, bei Duell 97,95 und nochmals 95. Diebeläuft sich damit aufUnsere Vanessa besucht das Sportinternat in Hannover, ist Mitglied im Jugendkader und ist wohl durch Vererbung durch das Elternhaus „genmanipuliert“. Sowohl Carmen als auch Frank Seeger waren Deutsche Nationalschützen. Hier bewahrheitet sich die alte Volksweisheit, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt.Eine weitere großartige Leistung gelang unserer Mannschaft in der Disziplin KK Sport-Pistole - Jugendklasse m (2.40.30). Mit dem Gesamtergebnis von 1636 Ringen konnte der Titel der Vizemeisters errungen werden. Mit der knappen Differenz von 4 Ringen zum Mannschaftssieger, Priv. SSG zu Dresden., 16 Jahre jung, die Deutsche Meisterin des Vorjahres, war mit 520 Ringen dabei., 16 Jahre jung, trug 550 Ringe zum Gesamtergebnis bei und, wie oben schon erwähnt,Den dritten Platz in der Einzelwertung errangin der Disziplin KK Sport-Pistole - Jugendklasse m (2.40.30).Bei Präzision wurde eine Ringzahl von (88+90+92) von 270 erreicht, beiDuell (94+94+92) 280, insgesamt also, wie oben bereits erwähnt.

Dank und Anerkennung für die hervorragenden sportlichen Leistungen unserer Jugend