15. Laatzen Leinelauf: „Streckenposten“ motivierten die Aktiven!

Start und Ziel vor dem alten Rathaus bildeten jeweils den Ausgangs- bzw. Schlusspunkt für die unterschiedlichen Distanzen durch das landschaftlich ansprechende Gebiet in der südlichen Leineaue. Besonderer Dank gilt den freiwilligen Helferinnen und Helfern an der Strecke, die die Aktiven auf ihren Wegen unermüdlich anfeuerten und somit zu einem besonderen Motivationsschub sorgten. Dies gilt ebenso für das Freie Fanfarenkorps Alt-Laatzen, das die Läuferinnen und Läufer musikalisch unterstützte.Wie schon zwei Wochen zuvor beim Döhrener Abendlauf, ließen es sich Dirk Ahrndt und Norbert Wertheim vom Judo-Club Sakura e. V. aus Hannover-Döhren nicht nehmen, auch hier in Laatzen ihre Laufschuhe zu schnüren und die 6.5-km-Distanz zu absolvieren.„Eine schöne Atmosphäre und eine gute Organisation“ konstatierten die beiden „Sakurianer“ und freuten sich über ihre erfolgreiche Teilnahme an dieser Laufveranstaltung: „Es hat Spaß gemacht!“.Alles in allem auch ein weiterer Beleg dafür, dass derartige breitensportliche Laufveranstaltungen ihr Publikum finden und von den Aktiven gern angenommen werden.