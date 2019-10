infalino 2019: Mundpflegetipps für Schwangere, Babys und Kleinkinder

Am kommenden Wochenende (19. + 20. Oktober) öffnet die große Baby- und Kleinkindmesse infalino 2019 ihre Pforten in Hannover. Mit dabei sind auch die niedersächsischen Zahnärzte.

Am Sonnabend und Sonntag informieren die Jugendzahnpflege-Expertinnen und -Experten der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN), der Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege in Niedersachsen e.V. (LAGJ) und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes der Region Hannover über die optimale Mundpflege ab den ersten Lebenswochen bis zum Grundschulalter.Sämtliche Fragen zu diesen Themen können während der(Stadtbahnlinien 8 oder 18)gestellt werden. Für werdende und junge Eltern, aber auch Großeltern liegen dort diverse Faltblätter und Broschüren, das(UZ-Heft) und derbereit. Außerdem gibt esund. Am „Zuckertisch“ können die Besucher/innen die in Produkten versteckten Zuckermengen schätzen. Dazu gibt es Luftballons mit dem Abbild von Zahnputzpferd „Willie“ und entsprechende Aufkleber.Zusätzlich wird an beiden Messetagen jeweils vonim infalino-Forum (ebenfalls Halle 23) einmit dem Titelvon Experten/innen der ZKN angeboten.---Dr. Lutz Riefenstahl, mobil 0151 18331982, presse@zkn.de