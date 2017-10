Fototipp: Den Herbst im Bild einfangen

Ab und zu eine Totale (wenn ich den Ausdruck aus der Filmersprache mal benutzen darf) ist schon okay. Aber ein Detail kann das große Ganze manchmal viel eindrucksvoller repräsentieren als 08/15-Landschaftsaufnahmen. Mein Tipp: Nah ran an einzelne schöne Blätter, Zweige oder Beeren.Scheint die Sonne, haben wir Fotografen die Wahl. Auflicht wirkt zwar oft flach, lässt aber die tollen Herbstfarben besonders gut zur Geltung kommen. Seitenlicht strukturiert die Oberfläche unsere Motive und sie erscheinen plastischer. Mein Lieblingslicht ist aber das Gegenlicht, wenn die Sonne durch die Blätter scheint und sie zum Leuchten bringt.Um Streulicht im Objektiv zu vermeiden, sollte dann eine Gegenlichtblende benutzt werden. Weil unsere Kameras die hohen Kontraste beim Gegenlicht nicht im vollen Umfange meistern können, ist manchmal anzuraten, unser Motiv von vorne aufzuhellen. Das geht ganz gut mit den in vielen Kameras eingebauten Mini-Aufklappblitzen, sonst sollte man einen Reflektor dabei haben. Bei Nahaufnahme muss der Reflektor nicht groß sein, hier reicht oft schon ein weißer Karton im Din-A-4-Format.Bis 20. Oktober läuft übrigens noch der Fotowettbewerb „farbenfroher Herbst“ auf myHeimat. Eine gute Gelegenheit, die aufgenommenen Werke gleich einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. Und wer weiß, vielleicht hat man ja auch mal Glück und gehört zu den Gewinnern.