DA CAPO Markenmacher geben Virus und erfolgreicher Impfung eine akustische Identität

verschiedenen Markenentwicklungen. Die Designer entwickeln visuelle Auftritte u.a. für einPferde-Leckerli, ein Technologie-StartUp, ein Dufthotel und ein TV-Kochformat. DaAgenturchef Christian Bendig und sein Team neben der Entwicklung von Namen undDesigns stets die Augen und Ohren am Markt haben und sich dabei auch immer stärker mitder Schaffung akustischer Markenidentitäten beschäftigen, drängte sich eine Idee nahezuauf: Zu Zeit ist nichts so medial präsent wie das Coronavirus. Da lag es nahe, dieser bislang„stillen Proteinkugel mit Rezeptoren“ eine eigenständige Sound-Identität zu geben.Die Markenmacher haben sich gefragt, wie denn eigentlich der Virus und eine erfolgreicheImpfung klingen mögen? Nach Tagen der theoretischen Definition des Hintergrunds gingendie Kreativen in das MM-Studio von Komponist, Produzent und Sounddesigner MarcMasconi. Die Schöpfer der nun geschaffenen Soundmarke, die in ihrer Prägung „prägnantund voll positiver Emotion ist“, halten ihre Entwicklung bereit für den Markt und für den(weltweiten) Einsatz durch Medien, Impfstoff-Produzenten, Impfzentren undGesundheitsbehörden. Der Virus und die erfolgreiche Immunisierung gehen nun nicht auf,sondern ins Ohr. „Die verordnete Ruhe schafft den benötigten Freiraum im Kopf für dieUmsetzung kompositorischer Impulse“, betont Komponist Marc Masconi.www.dacapo-marketing.de