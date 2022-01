Stolpersteine auf dem Alten Döhrener Friedhof: Antrag vor der Abstimmung bereits teilweise erfolgreich

„Der Bezirksrat Döhren-Wülfel fordert die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover auf, für eine durchgängige Beleuchtung des Fußgänger- und Fahrradweges am Bahndamm zwischen Friedhofsallee und Hoher Weg zu sorgen“, forderte Willi Lindenberg (SPD) für seine Fraktion und schob gleich noch einen zweiten Antrag hinterher. Auch der Fußgängerweg an der Brücke zwischen Hoher Weg und Garkenburgstraße soll mehr Licht bekommen. Das sah der ganze Bezirksrat ebenso und stimmte zu.SPD-Bezirksratsfrau Brigitta Miskovic überzeugte ihre Mitstreiter im Bezirksrat ebenfalls auf ganzer Linie. Der von ihr eingebrachte Antrag, im Bereich Am Mittelfelde/ Claudiusstraße/ Autohaus Tesla einen sicheren Fußgängerüberweg und einzurichten, wurde einstimmig verabschiedet.Berichte über aktuelle Ereignisse von mir gibt es grundsätzlich auf Stadtreporter.de. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Wenn . wie hier - aus einen dieser Artikel eine Fassung als Pressemitteilung der SPD-Bezirksratsfraktion Döhren-Wülfel entsteht, dann soll dieser Text auch auf MyHeimat erscheinen.