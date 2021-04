Ostergruß 2021

Was bedeutet Ostern für Dich und was braucht es, um schöne Ostertage zu verbringen? Für unseren Vorsitzenden und Spitzenkandidaten für den Stadtrat Angelo Alter bedeutet Ostern: „Vor allem Tradition! Ich verbringe die Osterfeiertage im kleinen Kreis und genieße die Zeit mit meiner Familie. Mehr braucht es nicht, um zufrieden zu sein. Weniger ist manchmal mehr!“

Unsere Stellvertretende Vorsitzende und Spitzenkandidatin für den Stadtrat Anja Schollmeyer auf die Frage, was sie denn mit Ostern verbindet: „Viele Traditionen aus meinen Kindes- und Jugendtagen, die ich bis heute pflege. Vom Kreuzwegbeten am Karfreitag, zur Speisensegnung, dem Osterfeuer und der dazugehörigen Feier der Osternacht am Karsamstag zu dem ausgiebigen Osterfrühstück mit bunten Eiern und anschließendem Osterspaziergang verbringe ich die Feiertage recht traditionell. In diesem Jahr werde ich einige Angebote online wahrnehmen und bin dankbar für diese Möglichkeit."Die meisten Aktivitäten und Traditionen müssen auch in diesem Jahr leider noch zurückstehen....