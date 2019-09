MEHR SICHERHEIT FÜR RADFAHRER UND FUßGÄNGER !

Auf Initiative der CDU Fraktion, gemeinsam mit den Grünen, hat sich der Bezirksrat einstimmig in seiner Sitzung vom 12. September für eine Testphase einer „Rundum-Grün-Ampelschaltung“ für Fußgänger und Radfahrer an der Waldheimkreuzung und der Mittelfelder Kreuzung Karlsruher Straße/Beuthener Straße ausgesprochen. Die Einrichtung von Rundum-Grün-Ampelanlagen an diesen beiden Kreuzungen in Mittelfeld und Waldheim soll Fußgänger und Radfahrer vom Autoverkehr trennen, um vor allem Konflikte und Unfälle mit abbiegenden Autofahrenden zu vermeiden.In der Anhörung im Bezirksrat am 22.08.2019 wurde sehr deutlich, dass dadurch die Sicherheit der „schwächsten“ Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht werden kann. Nach einer definierten Testphase wird der Bezirksrat einen Bericht über die Auswirkungen der Schaltung auf die Sicherheit und die Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer erhalten. Wir freuen uns, dass wir den Bezirksrat überzeugen konnten, dass mit dieser Maßnahme an den beiden Kreuzungen der Schulweg für die Kinder zukünftig sicherer werden könnte.