Hannovers frühere Bürgermeisterin Hannelore Kunze ist tot

„Mit Betroffenheit und großer Trauer hat Oberbürgermeister Stefan Schostok vom Tod der ehemaligen Bürgermeisterin Hannelore Kunze erfahren und sein aufrichtiges Beileid ausgesprochen“, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Stadt Hannover.Hannelore Kunze hat insbesondere die Stadtteile Wülfel und Mittelfeld mit geprägt. Der Kindergarten in der Wiehbergstraße konnte eigentlich nur aufgrund ihrer Initiative und ihrer besonderen politischen Bemühungen geschaffen werden. Auch die Begegnungsstätte in Mittelfeld mit der damaligen Stadtbücherei geht maßgeblich auf ihr Engagement zurück.Ihr schon seit längerem verstorbener Ehemann Peter Kunze war langjähriger Vorsitzender des früheren SPD-Ortsvereins Wülfel-Mittelfeld.