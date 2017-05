CDU belegt 3. Platz beim AGDV Schießen

nach 8 Jahren gibt es wieder ein großes Volks-und Schützenfest in Döhren, das die Schützen - Vereinigung Döhren von 1861 organisiert, dazu hat der Ortsverband der CDU seine Mitglieder einladen , um mit Ihnen einen schönen, geselligen Abend zu verbringen. Am Freitag war es soweit, 20 Mitglieder folgten der Einladung und erlebten einen schönen Abend, besonders freuten sich alle , dass die CDU den 3. Platz beim AGDV Schießen errang , nicht nur in den Umfragen , auch beim Schießen lagen wir vor der SPD !