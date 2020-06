Zur Mohnblüte rund um den Kronsberg

Wenn Anfang Juni der Klatschmohn in voller Pracht blüht, zieht es die Hannoveraner auf den Kronsberg. Denn dann verwandeln sich die Felder am ehemaligen EXPO-Gelände in ein wogendes Meer aus roten Blüten. Diese Blüten sind zart und empfindlich - wir kamen gerade noch rechtzeitig, ehe der Regen dieses Naturschauspiel zunichte machte.

Es ist ein warmer und recht windiger Frühsommertag, als wir mit unserer Kamera zum Kronsberg aufbrechen. Von dem südöstlich von Hannover gelegenen Hügelrücken und den beiden Aussichtshügeln aus haben wir eine phantastische Aussicht auf die Stadt und an diesem Tag auch eine beeindruckende Fernsicht bis zum Deister. Bis zur EXPO 2000 wurde auf dem Kronsberg Landwirtschaft betrieben. Heute ist das Gelände Naherholungsgebiet, durch das auch die Fahrradroute "Der Grüne Ring" führt. Wer auch die kleinen Dinge am Wegesrand entdecken möchte, sollte aber besser weiter entschleunigen und sich wie wir zu Fuß auf den Weg machen. Denn dann sind auch zarte Schönheiten wie der Kleine Perlmutterfalter oder Goldammern bei der Futtersuche zu beobachten.Auf den Wiesen grasen Schafe und am strahlend blauen Himmel über uns singen Lerchen ihr trällerndes Lied. Am Mohnfeld selbst fühlen wir uns in ein Gemälde von Monet versetzt. Obwohl die Hauptblüte bei unserem Besuch bereits vorbei ist, strahlt uns der Mohn in kräftigem Rot an. Wir tauchen mit allen Sinnen in die besondere Atmosphäre dieses Farbenmeeres ein und lassen uns verzaubern. Besonders zart wirken die roten Blüten im Gegenlicht der Abendsonne, und wir können uns kaum losreißen, um den Heimweg anzutreten.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!