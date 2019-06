Traumzeit - wenn der Mohn blüht...

...erstrahlen die Felder um den Kronsberg in kräftigen Rottönen. Am südlichen Aussichtshügel ist der Blick auf die Blütenpracht besonders schön. Und wer wie wir ganz genau hinschaut, wird neben den Mohnblüten eine Vielzahl an Insekten entdecken. Das pralle Leben am Wegesrand ist ein krasser Gegensatz zu den verlassenen Pavillons, die hinter dem Mohn auf dem ehemaligen EXPO-Gelände zu sehen sind und nun nur noch als typisches Fotomotiv aus Hannover dienen.

Unsere Aufmerksamkeit ziehen an diesem sonnigen Tag Anfang Juni aber der Klatschmohn und seine bunten Begleiter auf sich. An den Feldrändern und auf dem Aussichtshügel blühen unzählige Wiesenblumen, die den Kronsberg zu einem kleinen Naturparadies am Rande der Stadt machen. Neben Wiesen-Klee und Wicken sind hier auch Flockenblumen (Centaurea) zu finden. Auf den blauen Blüten sitzen Schmetterlinge, um Nektar zu tanken. Distelfalter, Tagpfauenauge und Kleines Ochsenauge flattern uns über den Weg. Etwas zerrupft, aber dennoch beeindruckend schön ist der Schwalbenschwanz, der an diesem frühsommerlichen Nachmittag am Kronsberg durch die Lüfte taumelt und schließlich auf dem Blauen Natternkopf (Echium vulgare) landet.Über uns singen Lerchen ihr Lied, Libellen schwirren durch die Lüfte und ein Weibchen eines Großen Blaupfeiles (Orthetrum cancellatum) landet auf dem sandigen Weg vor uns. Wir besteigen den südlichen Aussichtshügel, der mit seinen 118 Metern ü NN der höchste Punkt Hannovers ist, und genießen die Aussicht. In der Ferne blökt eine Schafherde. Nur ab und zu weht das Rauschen des Messeschnellweges zu uns herüber. Aber auch das kann die Idylle an diesem Nachmittag und unsere Tagträume nicht stören.Wer die Mohnblüte am Kronsberg in diesem Jahr noch erleben möchte, sollte sich sputen - bald wird die Pracht verblüht sein.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bilderserie zur Mohnblüte am Kronsberg 2019!