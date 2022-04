Trommelkurse und Bodypercussion bis Juli2022

> Trommelseminar : Der Rhythmus wo ich mit muss! Fabi Hannover> Ort: Archivst.3> Termin: Sa. 23.April 10:00-13:00 Anmeldung über Fabi für Anfänger, Wiedereinsteiger und FortgeschritteneTROMMELKURS für Senioren ab 3.MaiWer 60 + ist kann alle 14 Tage Di 16-17.00 beim TrommelnIn Rethen im schönen Familienzentrum teilnehmen> Neu: Freies Trommeln : VHS Leine> Ort: Senefelder Str.17-19> Termine: Do 28.April . 19.30-21:00 Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlichNeu: Online per Zoom: Wachklopfen und Rhythmus spüren - Bodypercussion VHS LangenhagenOrt: Pavillion im Eichenpark, LangenhagenTermine: Fr. 22.April uns 6.Mai . 12:30-13:00Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich> Trommelkurs mit 3 Terminen : Der Rhythmus wo ich mit muss! VHS Langenhagen> Ort: Pavillion im Eichenpark, Langenhagen> Termine: Mo. alle 19.00- 20.30 Beginn 25.4.2022, dann 9.5, und 23.5.> Anmeldung über VHS für Anfänger und Wiedereinsteiger> Trommelkurs mit für Kinder 10-14 Jahre : Der Rhythmus wo ich mit muss! FHS langenhagen> Ort: Pavillion im Eichenpark, Langenhagen> Termine: Sa. 11.Juni 11: 00- 12:30> Anmeldung über VHS( ohne Vorkenntnisse)Neu: Freies Trommeln : VHS LangenhagenOrt: Pavillion im Eichenpark, LangenhagenTermine: Mo 13.Juni . 19.00-20:30 Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlichTrommelseminar : Der Rhythmus wo ich mit muss! Fabi HannoverOrt: Archivst.3Termin: Sa. 18.Juni 11:00-15:30 Anmeldung über Fabi für Anfänger, Wiedereinsteiger und FortgeschritteneDer Rhythmus wo ich mit muss! Endecke den Rhytmus Deines Körpers - Bodypercussion Fabi HannoverOrt: Archivstr.3Termin: So. 26.Juni . 11:00-14:00Anmeldung über Fabi Keine Vorkenntnisse erforderlichBeginn Trommelkurse mit für Kinder im Alter 7-9 Jahren und 10-14 Jahre : Der Rhythmus wo ich mit muss! Fabi HannoverOrt: Archivstr.3Termine: Sa. 2.Juli 7-9 Jahre 11: 00- 12:30 und 10-14Jahre 13:00-14.30Anmeldung über Fabi ( ohne Vorkenntnisse)Würde mich sehr freuen, wenn Euch das eine oder andere gefällt und Ihr vorbeischaut.Musikalische Grüsse ! Bleibt gesund und munter!Hugogern kann die Email an Interessierte weitergeleitet werden.--Latin-Afro PercussionTrommeln Lernen und ErlebenRhythmische MobilisierungFachkraft für Musik und DemenzEntspannungskursleiterHugo BandorfInnstr.2030519 HannoverTel. 0511 79091155