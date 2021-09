KITTNER KOMMT...

EIN DIETRICH KITTNER ABEND...

Am 10. 9. in der Südstadt um 20 Uhr im CAF´MENDELSSOHN 0511 80605171

Am 12. 9. in Linden Nord im HAVANA CUBA LINDEN 0511 71300231

Buchpräsentation einer Biographie des "kabarettistischen Urgesteins" vonWeitere Mitwirkende(Gitarre + Gesang) und der Schauspielerals Dietrich Kittner (Texte)., 1935 - 2013, deutschwer Kabarettist, Mitbegründer des legendären "Club Voltaire" und der "Aktion Roter Punkt" in Hannover. Als Leiter des Theaters an der Bult (TAB) und des Theaters am Küchengarten (TAK), schrieb er Stadt- und Kabarettgeschichte in der Stadt an der Leine.Seine bissigen Texte, sein Sarkasmus un sein Blick "auf die deutschen Zustände", trugen nicht nur dazu bei, dass er aus der SPD rausflog, sie sind auch heute noch aktueller denn je!Zum Lachen und zum Nachdenken ist dieser Abend hervorragend geeignet, und eine kleine Zeitreise durch die 60er- und 70er Jahre gibt es noch als Extrabonus dazu!