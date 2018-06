Festival des jungen Fotojournalismus: Das Lumix-Festival 2018 ist eröffnet

Neben den Bilderschauen gibt es am Sonntag im Planet M eine Präsentation von 16 Multimedia-Stories und alle Tage werden hochkarätige Vorträge angeboten. So wird neben vielen anderen etwa morgen, Donnerstag, 21. Juni, ab 17 Uhr der Schweizer Fotograf Meinrad Schade über seine Arbeiten berichten, am Sonnabend, 23. Juni, ist um 11 Uhr Stephan Vanfleteren aus Belgien zu Gast. In der Halle des Design-Centers gibt es dazu eine kleine Technikschau. Unter anderem zeigt das Unternehmen Hensel seine Blitzgeräte und Panasonic natürlich seine Lumix-Kameras.