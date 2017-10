Anzeige

15 Plätze für kostenlose BuT-Einzelnachhilfe in Hannover-Döhren

Michael Fenske, Lerntherapeut und ehemaliger Lehrer, schafft in Hannover-Döhren zu sofort 15 Plätze für kostenlosen Einzel-Nachhilfeunterricht.



Bewerben können sich alle, die für "Leistungen zur Bildung und Teilhabe" (BuT, auch Bildungspaket genannt) berechtigt sind. Das sind alle Bezieher/-innen von Arbeitslosengeld II (auch Hartz 4 genannt), Aufstocker/-innen, Bezieher/-innen von Wohngeld und Kinderzuschlag sowie Asylbewerber-Leistungen.



Leistungesberechtigte haben oft bereits eine (meistens gelbe) BuT-Bescheinigung für andere BuT-Leistungen wie die Kostenerstattung für Klassenfahrten oder Schulbuchmiete. Für Nachhilfe muss ein zusätzlicher Antrag gestellt werden, die Formulare haben wir da, wir helfen beim Ausfüllen und falls nötig auch bei der Durchsetzung Ihres Anspruchs beim Jobcenter.



Das Nachhilfe-Angebot richtet sich besonders an Schülerinnen und Schüler aller Schuljahre.



Unterricht gibt es in Mathematik, Englisch und Deutsch für alle Klassenstufen bis Klasse 13, bis Klasse 10 zusätzlich Mithilfe in Naturwissenschaft (Bio, Chemie, Physik), Gesellschaftslehre (Erdkunde, Geschichte, Politik) und den meisten anderen Unterrichtsfächern. Alle Fächer in einer Person und in einer Sitzung, genau wie die Hilfe gerade im Moment gebraucht wird.



Bewerbungen und Anfragen sind jederzeit möglich unter michaelfenske7@gmail.com, telefonisch unter 0163/7721582 oder 0511/87941002. Weitere Informationen finden Sie unter www.facebook.com/nachhilfeprofi

