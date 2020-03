Science Fiction Geschichten - heute: Der alte Bau

Der alte Bau

Lesestoff gegen die Langeweile zu Hause.Wer gerne SF liest, findet vielleicht auch Spaß an der Lektüre dieser Story. Sie trägt den Titel:Harrys Abbruchkommando bestand aus drei Männern und "Lucy", der transportablen Schallkanone. Sie waren der Vorhut einer großen Baukolonne. Hier in der Innenstadt sollte nach Plänen der Stadtverwaltung ein neues Wohn- und Geschäftszentrum entstehen. Leider befand sich auf dem vorgesehenen Bauplatz schon ein altes Gebäude. Deswegen waren sie hier. Harry sah sich das urtümliche Gemäuer genauer an, als er die Schallkanonen in die exakte Stellung dirigierte. Es war alt und verkommen. Und häßlich. Das Bauwerk paßte nicht zu den Hochbauten rings umher, die es um Stockwerke überragten.Unwirsch blickte Harry auf, als er das Geschrei eines alten kleinen Mannes in einem offenbar fast ebenso alten grauen Anzug vernahm. Der Greis kam heran, so schnell er konnte."Ihr dürft es nicht abreißen!" schrie er. "Verstehen Sie? Ihr dürft es nicht!" Der Alte erreichte die Männer und sah Harry in die Augen. "Es ist das letzte Baudenkmal - das letzte Gebäude, daß an die alte Zeit erinnert!""Tut mir leid", murmelte Harry, "ich habe meinen Auftrag." Er drehte sich zum Steuersitz von Lucy um. "Hannes? Stehen die Gravo-Fel-der?", fragte er. Die Felder aus Gravitationsenergie sollten die umliegenden Bauten vor herabstürzenden Trümmern schützen. Der Angesprochene nickte und bildete mit seiner Hand das Zeichen für „Ok".Inzwischen hatte der Alte mit zittrigen Händen ein Bild aus seiner Anzugtasche gekramt und hielt es Harry hin. "Das ist eine Postkarte, eine Ansichtskarte. Die schrieb man früher einmal an Freunde oder Bekannte, als es noch keine Telebriefe gab. Ich habe sie vor Jahren in einem Antiquitätengeschäft entdeckt", erklärte der Greis. "Sehen Sie", forderte er Harry auf, "das Bild zeigt das Gebäude und wie schön es einmal hier aussah. Es ist eine Sehenswürdigkeit, ein Kulturdenkmal einer längst vergangenen Epoche. Ihr müßt es erhalten!"Ärgerlich schob Harry den alten Mann zur Seite. "Bitte stören Sie unsere Arbeit nicht", sagte er und befahl seinen Leuten: "Feuer frei!" Die Schallkanone begann ihre zerstörerische Tätigkeit. Fast lautlos bracht der Altbau sekundenschnell in sich zusammen.Harry sah, daß dem Alten Tränen in die Augen schossen. Der Greis seufzte. "Das ist wohl die moderne neue Zeit, kein Respekt vor dem Erbe der Väter", murmelte er mehr vor sich hin und zu Harry gewandt: fragte er dann: "Darf ich mir wenigstens ein Trümmerstückchen als Erinnerung mitnehmen?" Harry zuckte gleichgültig die Schultern. "Wenn Ihnen soviel daran liegt, bitte."Kopfschüttelnd schaute er den kleinen alten Mann nach, als er sich mühsam durch die letzten Staubwolken und den herumliegenden Steinbrocken seinen Weg suchte. Der Alte hatte seine Postkarte verloren. Harry hob sie auf, betrachtete sie noch einmal und drehte sie dann um. Auf der Rückseite standen links oben ein paar Worte in altertümlicher Schrift: "5000 Köln am Rhein . Kölner Dom".