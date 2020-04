Science Fiction auf MyHeimat: Der Mann, der nach oben fiel

Der Mann, der nach oben fiel

Horst Langfels wußte, daß jetzt der schwierigste Teil seines Rundganges begann. Der Botenwagen, den er vor sich herschob, war vollbeladen mit Akten und farbigen Umlaufmappen. "Bundesanstalt für physikalische Forschungsprojekte" stand zumeist in großer Schrift auf den Pappdeckeln, die mit Namenszeichen oder Abteilungsnummern ausgezeichnet waren. Langfels mußte nun den vierrädrigen Wagen um die Ecke bugsieren, wo der Gang zum Bürotrakt C IV abzweigte.Der Botenwagen ließ sich schwer lenken und schon ein paar Mal waren ihm bei dem Manöver einige Vorgänge aus den Mappen herausgerutscht. Das war schon ein Problem gewesen, die Schriftstücke wieder richtig zuzuordnen. Und Horst wollte nicht durch Fehler auffallen. Schließlich war er noch in der Probezeit und es hatte mit seinen 50 Jahren lange gedauert, bis er endlich bei der Bundesanstalt wieder Arbeit bekam.An der Ecke ließ Horst seinen Wagen für einen Augenblick los. Noch bevor er sich in eine neue Position gestellt hatte, um die Aktenberge besser dirigieren zu können, schien jemand ihm den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Die Wände kippten, er fiel. Instinktiv zog er den Kopf zwischen seiner Schulter ein, drehte sich noch etwas und prallte schmerzhaft mit seinem rechten Arm auf den Boden auf.Benommen richtete Langfels sich auf. Arme und Rücken taten weh und den Kopf hatte er sich auch angestoßen. Wo war er bloß hingefallen? Der Teppichboden fehlte, stattdessen war der Betonfußboden irgendwann einmal mit inzwischen ergrauter weißer Farbe gestrichen. Eine Armeslänge von ihm entfernt schimmerte eine kleine Kuppel aus Milchglas am Boden, die genauso wie die Lampen aussah, die sonst an der Decke hingen. An der Decke befand sich allerdings nunmehr der braune Teppichboden, mit dem hier die Fußböden ausgelegt waren. Und kopfüber klebte dort oben sein Botenwagen."Au", sagte Horst Langfels laut, als er sich langsam bewegte. Sein ganzer Körper tat ihm weh. Er schüttelte den Kopf, machte die Augen zu und wieder auf. Alles war noch da. Der Wagen an der Decke und die Lampe auf dem Fußboden. Horst hörte Stimmen. Zwei Menschen kamen um die Ecke vom Bürotrakt C IV. Sie gingen an der Decke entlang und hingen mit dem Kopf nach unten. Als die beiden den Amtsboten sahen, verstummten sie und blieben entgeistert stehen. Einen der Neuankömmlinge kannte Horst. Es war Regierungsdirektor Dr. Kümmerlich von der Verwaltung. Der Regierungsdirektor sagte: "Herr Langfels, Mensch, was machen Sie an der Decke?"Binnen kurzer Zeit füllte sich der schmale Gang zum Bürotrakt C IV. "Erstaunlich", murmelte der Präsident der Bundesanstalt und be-trachtete seinen Mitarbeiter Horst Langfels, der sich jetzt erst einmal hingesetzt hatte. Er saß an der Decke, mit dem Kopf nach unten und schaute unter Verrenkungen in die Runde unter sich. Außer dem Präsidenten standen noch der Leiter des Personalreferates, der Chef des Botendienstes, eilig herbei geströmtes Personal aus dem Verwaltungstrakt und den angrenzenden Laboratorien sowie der Betriebsarzt unter Horst herum. "Was ist hier los? Wieso