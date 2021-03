"Halte verboten"?

Oder sollte das ein "Untertitel" für Fahrer "mit Migrationshintergrund" sein?Oder: Gilt dieses Halteverbot etwa nur für Fahrer "mit Migrationshintergrund"?Aber im Ernst: Durch den Zusatz in einer "PC-Version" kann man im Zweifelsfall die Richtigkeit in Zweifel ziehen: Damit nicht jeder tut was er will, gibt es für geltende Verkehrszeichen vorgegebene Schriftarten, Texte und auch festgelegte Farben...Dennoch ist es nett, diese Ausschilderung zu befolgen, insbesondere da hier der Sinn des Schildes immer noch gegeben ist!Genau so wie es nett ist, auf "zwei Stühle, die mit einem Band, dass ein Schild "bitte freihalten" oder "Umzug", verbunden sind, zu respektieren und den Platz frei zu halten!Aber es gibt auch übergriffige und unsinnige Beschilderungen, wie es die angefügten Bilder zeigen: Ein Halteverbot an der linken Straßenseite obwohl ein Umzug rechts der Straße stattfindet und das angebliche Halteverbot nicht einmal als Ausweichroute geeignet ist*.Ordentliche Halteverbote für Umzüge, Dach- oder Kranarbeiten müssen mindestens 72 Stunden vor ihrer Gültigkeit ausgeschildert werden. Dabei wird oft protokolliert, wo die Zeichen aufgestellt wurden und welche Fahrzeuge zur Zeit des Aufstellens dort abgestellt waren um später einen möglichen Beweis für das Abschleppen zu haben.Halteverbote für Umzüge können sie, oft auch schon online, bei ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung gegen eine Gebühr die hier in Hannover unter 100,- EUR liegt "bestellen" (beantragen). Die Schilder dazu kann man, zum Selbstabholen oder mit Aufstellservice, auch mieten.*) Eine Prüfung durch die Ordnungsbehörde wurde hier veranlasst.