Gedanken zur Pandemie und Lockdown-Die verpasste Chance

Tagebuch 26.Jan2022

War der Lockdown nicht genau der richtige Umstand, aus dem man die nichtige Weichenstellung für unsre Gesellschaft hätte finden können, ja müssen? Ja erkennen können? Die Natur hat uns durch das Virus herausgefordert in einen Zustand des Nachdenkens. Was machen wir Menschen, wir entscheiden uns für den Angriffskrieg gegen sie, das Virus wird zum Feind erklärt und bekämpft. Die Chance zur Neufindung einer anderen Zukunft in Einklang mit der Natur vertan. Ob wir diese Chance nochmals bekommen? Das war die Situation des Generalstreikes, den ich als Klimaaktivist einfordere, weil ich nicht mehr glaube, dass etwas Klimaschutz ausreicht, um die Klimakatastrophe abzuwenden. bei der letzten Klimademo am vergangenen Freitag fühlte ich mich mit meinem Schild Generalstreik fürs Klima selbst bei FFF allein.

Wie schön war der Himmel während des Lockdowns, doch hauptsächlich schnell wieder zum Normalzustand zurück. Ich habe mir durch den verordneten Rückzug in den Garten neue Lebensräume erschlossen, wieder die Baum und Planzenwelt mir erschlossen , die ich nicht mehr missen möchte, will gar nicht mehr zum Normalzustand vorher zurück.

Hätten nicht unsre Volksvertreter diese Chance erkennen müssen, ich meine ja, so viel sollte man ihnen zutrauen. Aber nein, die Chance bleibt vertan. Hätte sich Frau Merkel vors Volk gestellt und gesagt, wir nutzen diese einmalige Chance für einen Paradigmenwechsel, da unsre Wachstumspolitik, immer höher und weiter auf einen endlosen Planeten nicht funktioniert, sie hätte offene Ohren vorgefunden.

Jetzt bleibt wahrscheinlich nur die Not als Wegweiser, selber haben wir in Freiheit nicht erkannt, wohin der Weg hätte gehen können, ja müssen.. Wahrscheinlich eine bittere Lösung für uns alle.

In Wuhan hat uns die Natur zur Vernunft gemahnt. Wir wollten kämpfen und Siegen. Das Bild mit der Spritze am Arm mit der Aufforderung zur Impfung kommt mir in den Sinn, das kam mir komisch vor, da spürte ich, da passiert was mir Dir/uns. Was, das wusste ich damals noch nicht, nur die Angst durch die Spritze hat mich in eine Lebenskrise über fast ein Jahr gestürzt, aus der ich nur langsam wieder durch die Hilfe guter Freunde und Geschwister raus kam.

Nur richtig nachdenken hätten wir gemusst. Wie kann die Lösung nun aussehen? Die religio, die Rückbesinnung ist gefragt, nicht ein ein weiter so wie bisher.

Gefällt mir