Gedanken zum Sturm

Als ich um 4 Uhr erwachte und den Wind rauschen hörte musste ich zwangsläufig dran denken, wie es wohl bei uns sein würde, wenn die Atmosphäre sich um 1,5° aufgeheizt hat? Mir wurde bange um die Zukunft. Jetzt haben wir 1.2° mehr als gegenüber der vorindustriellen Zeit. Die Forderung von den Fridays For Future. Wir sind hier wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut, klingt mir deutlich in den Ohren. Aber die 1.5° wird die Menschheit wahrscheinlich kaum noch erreichen, was dann? Bei 2° ? Mag ich mir nicht vorstellen!

Ich glaube wir müssen aufhören uns Veränderungen in der Zukunft zu ersinnen und sofort das aller möglichste tun, um die Klimaerwärmung zu begrenzen, jeder für sich seinen Co2-Fussabdruck überprüfen und Druck auf die Politik machen. Nicht mehr reden sondern handeln . Was zu tun ist wissen wir. Man mag über die Straßen Blockaden der Letzten Generation diskutieren, die Forderung noch einem sofortigen Stopp der Lebensmittel Verschwendung von 18Mill Tonnen( furchtbar) ist berechtigt und könnte der Bundeskanzler sofort auf den Weg bringen. Dann auch den Co2-Preis erhöhen und den Klimabonus, man spricht von 130EUR an die Bürger verteilen, so würden die energieintensiven Lebensweisen teurer, die Abgaben kämen ärmeren Menschen zugute. Die Verkehrswende beschleunigen.

Wenn wir wollen, das unsre Kinder auf diesen Planeten noch ein zuhause finden, müssen wir jetzt handeln. Die Zeichen der Natur erkennen, sie stößt uns mal wieder grad mit der Nase drauf.

Und mit ein bisschen Glück, könnte für uns alle eine bessre Zukunft beginnen.

Gefällt mir