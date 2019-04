Damals in Wülfel: Maschinenfabrik baute an der Hildesheimer Straße neu

„Wir wollen die Büros unserer technischen Abteilung an einer Stelle konzentrieren“, begründete damals die Geschäftsleitung des mittelständischen Unternehmens das große Bauprojekt. Der erste Spatenstich war im Juni 1990; Anfang September konnte dann schon für die 73 Meter lange Entwicklungshalle Richtfest gefeiert werden. Dort sollten dann wenig später die Maschinen für die Gummiverarbeitung getestet werden, bevor sie auf die Reise nach China und Australien zu ihren Käufern gingen. Erst für 1991 war die Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes geplant.Bevor die Bauarbeiter und Bagger anrücken konnten, gab es um den Neubau des Unternehmens einige politische Querelen. Denn es musste dafür ein altes, im Stadteigentum stehendes Wohngebäude abgerissen werden.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.