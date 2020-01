Damals in Mittelfeld: Der Kopfbahnhof vom Messegelände

Wer heute vom Messebahnhof spricht, meint den Bahnhof in Laatzen. Doch der wurde erst im Vorfeld der EXPO 2000 erbaut und ersetzte den früheren Haltepunkt Laatzen.Der Haltepunkt Laatzen wurde 1977 beim Ausbau der Schnellfahrstrecke errichtet und war Nachfolger des einstigen Personenbahnhofes Hannover-Wülfel. Der Bahnhof in Wülfel diente dann noch einige Zeit als Güterbahnhof, aber auch diese Zeiten sind vorbei.Aber auch das Messeggelände selbst hatte einen eigenen Bahnhof für die Anreise gehabt. Zwar verliefen einige Schienen sogar bis auf das Messegelände und in in die Ausstellungshallen selbst, der Bahnhof aber war als Kopfbahnhof angelegt. Von1953 bis 1998 war der Bahnhof zu Messezeiten in Betrieb und seit dem 19. März 1971 konnten auch Elektroloks die Strecke befahren- Zehn Jahre vor dem Aus wurde er 1988 noch einmal aufwändig ausgebaut.Die hier gezeigten Fotos enstanden zur Hannover-Messe im April 1997. Damals lockten historische Eisenbahnfahrzeuge viele Besucher an.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.