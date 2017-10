Wasserspiegelungen im Kattenbrook-Park 

Kleine Tiere können das auch.

So lautet ein bekanntes Kirchenlied das ich als Seismologe besonders liebe.Ins Wasser geworfene Steine und Strömungshindernisse erzeugen Wellen.Kommt jetzt noch eine Grenzfläche mit unterschiedlicher Dichte, wie hier die Wasseroberfläche Luft Wasser dazu, dann können die Oberflächenwellen total reflektierte Spiegelungen hervorrufen.Wasser reflektiert stark, wenn man in einem flachen Winkel fotografiert. Also weit runter gehen und dicht am Ufer stehen. Die Totalreflektion an der Grenzschicht Wasser-Luft beginnt ab einem Einfalls- Ausfallswinkel >48,5 Grad.Bei Wasserspiegelungen soll die Oberfläche spiegelglatt und völlig ruhig sein.Genug Physik, hier ein paar Bilder.Zum Kattenbrook Park gibt Kurt Wolter hier InformationenDie dargestellte Teichralle (Teichhuhn) könntedoch zu unserem neuen Staatswappentier werden.