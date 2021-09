Anzeige

Verpackung einsparen

Warum nicht auch zum Bäcker eine Tasche für die Brötchen mitnehmen oder eine Brotbox für den Kuchen ? Was ich beim Markt beobachte, das doch einige Leute Ihre Tüten und Behälter mitbringen, fällt mir beim Bäcker nicht auf.

Stellt Euch vor, man geht 300mal im Jahr zum Bäcker und nimmt davon 250 eine Tasche mit, so wären das 250Tüten pro Jahr und in 10 Jahren 2500 und in 30 Jahren 7500Tüten, Was für ein Müllberg. Außerdem muss der Bäcker auch seine Tüten kaufen, was er auf den Preis aufschlagen muss. Noch sind Tüten sehr günstig für ihn. Das könnte sich bald ändern, da das Holz immer teurer wird, wird er doch nach China und USA verschifft, unser schöner Wald.Bevor sich jemand beschwert, ein Teil des Papiers wird recycelt

