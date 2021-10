Trommeln auf Congas

Trommeln lernen und erleben auf CongasMusik bewegt und begeistert Menschen jeden Alters.Trommeln öffnet die Herzen und macht Spaß. Das Gedächtnis aller Sinne öffnet sich und erlebt Mobilisierung.Mit Trommeln, Kleinpercussion unserem Körper und der Stimme werden wir uns im spielerischen Raum des Rhythmus ausprobieren. Wir üben die Grundtechniken der Congas zum Spielen der afro- lateinamerikanischen Rhythmen und werden diese zu einem inspirierten Zusammenspiel führen. Im gemeinsamen Trommeln entsteht eine besondere Begegnung. Durch rhythmische Übungen wird das Spiel an der Trommel vorbereitet. Rhythmische Kompetenzen können so erworben werden.Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Termine in der Region Hannover bitte erfragen. Auch für Kinder, Einzel oder Gruppenunterricht