Trommelkurse und Bodypercussion bis Juni

> Beginn Trommelkurs mit 7 Terminen : Der Rhythmus wo ich mit muss! Fabi Hannover> Ort: Archivstr.3> 7Termine: jeden Mi 18: 00- 19:30 Beginn 20.April. 2022 bis 1.6.2022> Anmeldung über Fabi per Mail reicht ( für Leute mit guten Vorkenntnissen)> Trommelseminar : Der Rhythmus wo ich mit muss! Fabi Hannover> Ort: Archivst.3> Termin: Sa. 23.April 10:00-13:00 Anmeldung über Fabi für Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene> Neu: Freies Trommeln : VHS Leine> Ort: Senefelder Str.17-19> Termine: Do 28.April . 19.30-21:00 Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlichNeu: Online per Zoom: Wachklopfen und Rhythmus spüren - Bodypercussion VHS LangenhagenOrt: Pavillion im Eichenpark, LangenhagenTermine: Fr. 22.April uns 6.Mai . 12:30-13:00Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich> Trommelkurs mit 3 Terminen : Der Rhythmus wo ich mit muss! VHS Langenhagen> Ort: Pavillion im Eichenpark, Langenhagen> Termine: Mo. alle 19.00- 20.30 Beginn 25.4.2022, dann 9.5, und 23.5.> Anmeldung über VHS für Anfänger und Wiedereinsteiger> Trommelkurs mit für Kinder 10-14 Jahre : Der Rhythmus wo ich mit muss! FHS langenhagen> Ort: Pavillion im Eichenpark, Langenhagen> Termine: Sa. 11.Juni 11: 00- 12:30> Anmeldung über VHS( ohne Vorkenntnisse)Neu: Freies Trommeln : VHS LangenhagenOrt: Pavillion im Eichenpark, LangenhagenTermine: Mo 13.Juni . 19.00-20:30 Anmeldung über VHS Keine Vorkenntnisse erforderlich