Sonntags Bio-Brötchen in der Südstadt von Hannover

Hier erlaube ich mir für eine gute Sache Werbung zu machen. War grad bei Tamara und habe am Sonntag leckere Bio-Brötchen geholt, das geht immer von 7-14Uhr, an Wertagen von 7-19Uhr.

Und so nett wird man bedient, da lohnt sich für mich der Weg aus Döhren dahin.

Probiert es doch mal aus.

Schönen Sonntag

