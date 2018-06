Riesenrad, Roboter und fliegende Taxis: Fotoimpressionen von der Cebit 2018

In den Hallen stoßen die Besucher immer wieder auf Roboter. Sei es in Form des traditionellen Roboterarms, sei es schon mehr in Richtung menschliche Maschine. Die Designer haben da aber aufgepasst. Keines der humanoiden Technikwunder wirkt bedrohlich, alle sehen irgendwie niedlich und liebenswert aus. Fliegende Drohnen und der Verkehr der Zukunft sind ebenfalls Thema der IT-Show. Schade nur, dass die Digitale Fotografie weiterhin von der Cebit verbannt ist.Anbei einige Fotoimpressionen von einem Rundgang über das Messegelände.Tip: In den Hallen 13 und 27 gibt es an zwei Ständen Café-Bars mit kostenlosem Ausschank der leckeren Heißgetränke.