Auch hier zeigte sich die Trockenheit, doch viele Blumen, Stauden und Sträucher leuchteten uns in Tuschkartenfarben entgegen.Durch die guten Lichtverhältnisse machte das Fotografieren sehr viel Spaß. So entschloss ich mich, diesen Besuch in drei Kategorien aufzuteilen:Landschaft, Tiere (also Enten) und Wasser.Hier nun die Landschaftsaufnahmen sowie einige Exemplare der Blumengattungen.Näheres über den Park schrieb ich im April 2015