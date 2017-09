Bundesstraße 3 - Die Deutsche Route 66 oder Route Nationale 7.

In einem mintgrünen BMW 2002, Baujahr 1975 fahren wir auf der Bundesstraße 3 von Buxtehude im Norden bis nach Weil am Rhein an die Schweizer Grenze bei Basel.

Durch die norddeutsche Tiefebene auf langen schnurgeraden Straßen quer durch die Lüneburger Heide. Weiter über Hannover und durch das Calenberger Land Richtung Göttingen und Kassel nach Frankfurt. Von dort aus entlang der Weinberge immer Richtung Süden über Heidelberg und Freiburg ins Markgräfler Land. Bis zum Ziel und Endpunkt der B3 an der Grenze bei Weil am Rhein. Landschaftlich und kulinarisch verändert sich viel zwischen der Lüneburger Heide und den Ausläufern des Schwarzwalds.Ich bin Fotograf und liebe Oldtimer. Weltweit fotografiere ich Menschen und Autos für viele Magazine und Automobilhersteller. In Frankreich geboren und aufgewachsen war ich schon früh viel im Auto unterwegs. Ich war zehn Jahre alt als wir von Paris nach Hannover in die Nähe der Bundesstraße 3 zogen. Meine zweite Heimat. Und dann ging es von Hannover aus im Auto in den Süden. Oft über die B3.Meine Faszination für die B3 ist weiter gewachsen. Zusammen mit Freunden und Autoren berichte ich über meine Heimat Deutschland und die Bundesstraße 3. Wir treffen Menschen, die an der Straße leben und arbeiten. Besuchen Schloß Marienburg und den PS.Speicher in Einbeck. Treffen Oldtimer Freunde. In Bad Nauheim wohnen wir in dem Hotel in dem Elvis während seiner Militärzeit lebte. Wir genießen am Abend zum guten Essen auf der Terrasse ein Bier oder ein Glas Wein. Und freuen uns im BMW 2002 auf der B3 durch unsere Heimat Deutschland zu fahren.Unsere Erlebnisse finden Sie in dem Reiseblog auf https://bundesstrasse3.de/ . Ein Buch zum Thema Heimat Bundesstraße 3 ist in Planung.Aktuelles finden Sie in unserer B3 Gruppe auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/497611167108812/