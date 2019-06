Fotos sofort - schneller Service in Hannover-Döhren

Einmal mehr wurde bewiesen, dass die Einzelhändler in Hannover-Döhren schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren können.

Und zwar: Mitte Juni 2019, Termin beim Bürgeramt, der neue EU-Führerschein sollte beantragt werden. Aber: Ein neues biometrisches Passfoto war erforderlich, da das vorgelegte Bild älter war als ein halbes Jahr (so sind nun mal die Vorschriften).Um einen neuen, späteren Termin zu vermeiden, sollte schnell ein neues Foto angefertigt und möglichst noch am selben Tag vorgelegt werden. Was tun auf die Schnelle? Zum Glück gibt es das Optiker-Fachgeschäft an der Hildesheimer Straße, Ecke Fiedelerstraße, mit Foto-Service.Schnell dort hingefahren, das Problem geschildert, und prompt wurde mir geholfen. Die Bilder wurden unverzüglich erstellt. Damit wieder zurück zum Bürgeramt, und der gesamte Vorgang konnte abschließend bearbeitet und innerhalb einer Stunde erledigt werden.Daher nochmals vielen Dank an das freundliche Personal in dem Optik-Fachgeschäft in Hannover-Döhren, eine klare Empfehlung!