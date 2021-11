Ein Hauch von Polarlicht

Mit dem Auto aus der City kommend, auf der Hildesheimer Straße in südlicher Richtung unterwegs, fiel mir auf, dass das Firmament anders aussah als gewohnt. Genaueres war noch nicht zu erkennen, ich bog deshalb am Altenbekener Damm ab zum Maschsee. Dort präsentierte sich ein Bild, das in dieser Art nicht alle Tage zu sehen ist. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer standen bereits einige Zuschauende, die das Naturschauspiel mit Blick über den Maschsee in südwestlicher Richtung bewunderten: Die einsetzende Dunkelheit wurde durchströmt von rötlichen Lichtstrahlen am Himmel, die sich im See widerspiegelten, so dass daraus eine bildliche Komposition entstand, einem Gemälde nicht unähnlich; ein sehenswerter und seltener Vorgang.Das Ganze war von relativ kurzfristiger Dauer, nach insgesamt ca. 30 Minuten war das Wetterereignis wieder verschwunden. Wer weiß, wann sich wieder einmal eine derartige Ansicht bieten wird.