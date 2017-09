Meisterschaftsschale bei Hannover 96: Perfekte Betreuung der Radfahr-Gruppe des ADFC-Langenhagen

Zufuhren am Vormittag des Donnerstag, den 14. September 2017, die Radfahrer des http://www.ADFC-Langenhagen.de: Mit diesem Artikel und diesen Bildern bedanken sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz, ganz herzlich für die zuvorkommende Aufnahme durch Hannover 96 und speziell durch den Archivar Sebastian Kurbach, die sehr interessanten Informationen über den Fußballsport in Hannover seit 1896 (und davor) und die beeindruckende Stadionbesichtigung:Eins der Highlights war die Meisterschale von Hannover 96, siehe Bilder!Und wir fiebern heute Abend - natürlich - mit Hannover 96,denn der Tabellen-Platz "1" ist heute beim Spiel gegen den HSV in greifbarer Nähe!Der aktuelle Tabellenplatz von Hannover 96ist stets in dereingebunden:- 96-Clubhaus an der Clausewitz-Straße- HDI-Arena mit Innenbereich, Einlauf, Rasen, Trainerbänken und Meisterschale- Restaurant "Anna Leine", Am Hohen Ufer"- Restaurant "Emma", LangenhagenDie Fotos unten:- Bilder 1 bis 41: Elke und Wolfgang Maaß- Copyright ©: Ersteller und ADFC Langenhagen