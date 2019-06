Matthias Mylius im Neuen Rathaus Hannover zum 1. Ritter des NSSV proklamiert

Gittelde/Hannover (kip) Der Kuppelhalle des Neuen Rathauses der Landeshauptstadt Hannover war der würdige Rahmen zur Eröffnung „des größten Schützenfestes der Welt“ und zur Proklamation der Könige der Hannoverschen Schützenvereine und der Landeskönige des Niedersächsischen Sportschützenverbands (NSSV). Im Rahmen der Landesverbandskönigsschießen des Schützenbundes Niedersachsen (SBN) in Hannover qualifizierte sich Matthias Mylius, Schützengesellschaft Gittelde, zu einer weiteren Wettkampfrunde. Matthias Mylius trat am 18. Mai 2019 mit den sechs besten Schützen des NSSV, mit den drei besten Schützen des Nordwestdeutschen Schützenbundes und mit dem besten Schützen des Schützenbundes Hamburg und Umgebung in der Disziplin Luftgewehr Freihand an. Matthias Mylius erkämpfte sich den 2. Platz und ist damit zweitbester Schütze in Niedersachsen.Im Rahmen der traditionellen Bruchmeisterverpflichtung wurde Matthias Mylius aufgrund seiner hervorragenden Leistungen zum 1. Ritter des Schützenbundes Niedersachsen (SBN) proklamiert.Zunächst wurden die Majestäten der Hannoverschen Schützenvereine ausgerufen. Die Ehrung nahm die stellvertretende Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Hannover Regine Kramarek (Bündnis 90/Die Grünen) mit Repräsentanten der Hannoverschen Schützenvereine vor.Die Landeskönige ehrte der Niedersächsische Minister des Innern und Sport Boris Pistorius mit Repräsentanten des NSSV vor.Die offizielle Eröffnung des Hannoverschen Schützenfestes fand mit Bieranstich in der großen Festhalle Marris auf dem Festplatz statt.Foto254Matthias Mylius auf dem Weg in die Kuppelhalle des Neuen Rathauses Hannover265