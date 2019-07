Kreisschützenverband Burgdorf zahlreich beim Schützenausmarsch 2019 in Hannover vertreten

Bei sehr heißem Wetter startete der große Schützenumzug von Hannover zum 490. Mal am 30. Juni 2019. Traditionell, pünktlich um 10.00 Uhr, setzte sich der Zug vor dem Neuen Rathaus in Bewegung. Neben zahlreichen Ehrengästen, Schützen, Vereinen und Gesellschaften konnten internationale Teilnehmer begrüßt werden. Große und auch ganz kleine Gäste nahmen an diesem Umzug teil. Gut ausgestattet mit kreativen Kopfbedeckungen, schattenspendenden Hüten, Schirmen usw. ging es durch die Innenstadt. Bollerwagen mit Getränken wurden von den meisten Beteiligten mitgeführt, so dass die Versorgung gesichert war. Durch diese sehr warme Wetterlage war die Zuschauerzahl am Rand etwas geringer. Trotz allem waren die Schützen und Schützinnen des Kreisverbandes Burgdorf zahlreich vertreten und trugen mit ihrer guten Laune und bester Stimmung zum Gelingen bei. Dabei waren: der Schützenverein Edelweiß und Fanfarenzug Thönse, Flötenorchester der SG Ahlten, SG Anderten, Spielmannszug und Bürgerschützengesellschaft Lehrte, BSG Bilm, Gut Ziel Wettmar, Spielmannszug und Schützenverein Kleinburgwedel, Schützenvereine Isernhagen FB, HB, NB und Neuwarmbüchen, Schützenbruderschaft „Das Große Freie“, SG Ahlten, SG Höver, SG Ilten und die SG Sehnde. Wieder einmal konnte gezeigt werden, wie vielfältig, kameradschaftlich und generationsübergreifend die Schützenvereine aktiv sind.