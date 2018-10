Kanupolo verbindet Generationen

Am 25. und 26. August fand das wichtigste Turnier des Jahres in der Kanuabteilung vom RSV Hannover statt. Auf der Leine direkt vor dem idyllisch gelegenen Bootshaus spielten mehr als 40 Teilnahmerinnen und Teilnehmer in gemischten Mannschaften um den RSV Vereins-Cup.

Bei diesem Turnier stehen der Spaß und das Miteinander im Mittelpunkt. Alle, die Lust haben, melden sich an und spielen dann alters- und geschlechtsübergreifend gegeneinander Kanupolo. Bei diesem rasanten und spannenden Spiel geht es darum, den Ball in das zwei Meter über dem Wasser hängenden Tor zu befördern. Die normalen Spielklassen sind von Schülerinnen und Schülern über Jugend bis hin zu Damen und Herren. Beim Vereins-Cup spielen allerdings alle Spielerinnen und Spieler in einer Klasse, so spielen Enkelkinder mit dem Großvater gegen Mutter und Bruder, Bundesligaspieler und Schülerinnen. Insgesamt sechs Mannschaften, alle aus dem RSV Hannover traten gegeneinander an. Am Ende eines sonnigen Turniertages stand der Sieger fest, Mannschaft RSV 6 konnte den Wanderpokal in diesem Jahr in Empfang nehmen. Das war allerdings für alle Teilnehmenden nicht das Wichtigste. An erster Stelle stand Spaß und das gemeinsame Erlebnis mit der Familie und Freunden.Die Kanupolosaison ist allerdings noch nicht zu Ende. Nächstes Wochenende fährt die Jugendmannschaft des RSV Hannover zu einem Trainingslager der niedersächsischen Polomannschaften, um sich auf die deutschen Meisterschaften im Kanupolo vorzubereiten. Bei dem Turnier in Duisburg, auf dem vom 13. – 16.September knapp 1000 Sportlerinnen und Sportler in ca. 100 Mannschaften um die Deutsche Meisterschaft kämpfen rechnen sich die Jugendlichen guten Chancen auf eine ordentliche Platzierung aus. Auch die Bundesliga-Mannschaft der RSV Herren fährt nach Duisburg, um am letzten Spieltag oben mitzuspielen.In der nächsten Saison wird es für einige der Jugendmannschaft vom RSV zu einer Veränderung kommen. Lia und Maje Kölling, Lina Otte, Sina Müller und Jördis Jacobsen werden eine Spielklasse aufsteigen und im neu entstehenden Damenteam um den Aufstieg in die Damenbundesliga kämpfen. Alle haben schon Erfahrungen in den Auswahlteams vom Landeskanuverband Niedersachsen sammeln können und freuen sich auf eine erfolgreiche Saison 2019.