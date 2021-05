Familiensporttag@home am 12.06.2021 aus der Region Hannover (Lehrte) mit buntem Programm aus Sport, Ernährung und Gesundheit

#AktivVon10bis3 - Familiensporttag@home aus Lehrte 2021

Familiensporttag@home am 12.06.2021 aus der Region Hannover (Lehrte) mit Sport-, Ernährungs- und Gesundheitstipps! Beginn: 10 Uhr; Das Angebot ist kostenfrei und alle können online mitmachen!

Liveschalte vom Supermarktregal: ON’R‘-Spezial „Was ist denn da eigentlich drin?“ ● Geocaching ● Lauf-ABC ● eSport ● Fitness-Thaiboxen ● Tabata ● Sh’Bam® ● BodyBalance® ● Rückenfit ● Gesundes Homeoffice ● Online-Kochkurs: „Olze Kocht“-Spezial zum Thema Wildkräuter

Am 12.06.2021 veranstaltet der Regionssportbund Hannover unter #AktivVon10bis3 den ersten Familiensporttag. Die Angebote finden überwiegend in Lehrte statt, da Ihr aber noch nicht zu uns kommen könnt, kommen wir einfach mit unserm Familiensporttag@home zu Euch nach Hause. Der zunächst geplante Männersporttag wurde ausgeweitet und findet nun online als Aktivtag für die gesamte Familie mit den Schwerpunkten: Sport, Ernährung und Gesundheit statt! Der RSB lädt alle Interessierte, ob mit oder ohne Vereinsmitgliedschaft ein an der online-Veranstaltung teilzunehmen.Alle können online mitmachen. Egal welches Alter oder Geschlecht. Und das auch noch kostenfrei, dank unserer Sponsoren und Partner! Also: Anmelden, Teilnehmen, Spaß haben! www.rsbhannover.de/familiensporttag Einfacher geht’s nicht!• Teilnahmegebühr: entfällt!• Alter: egal!ProgrammWir starten um 10 Uhr mit einer kurzen Begrüßung und ein wenig Orga-Infos. Dann folgt um ca. 10:15 Uhr ein ON’R‘-Spezial aus dem Rewe der Familie Bork. Philipp Seidel hat Ernährungsexpertin Nina Schulz und BKK24-Vertreter Dennis Busche zu Gast. Zu dritt werden sie aus den Regalen in die zugeschalteten Haushalte streamen, über die Produktinhalte informieren und Fragen der Teilnehmenden beantworten. Tipp: Stellen Sie Ihre Fragen vorab mithilfe des Anmeldeformulars, dann werden diese auf jeden Fall berücksichtigt!Ab 11:00 Uhr geht’s los mit den sportlichen Workshops zum Ausprobieren und Spaß haben. Der Ablauf: 30 min Aktion plus optional 15 Minuten Frage-Antwort-Runde. Hier ist für jeden etwas dabei:10:00 – 10:15 UhrBegrüßung und Infos zur Orga (Katharina Lika, RSB)10:15 – 11:00 UhrLiveschalte vom Supermarktregal: ON’R‘-Spezial „Was ist denn da eigentlich drin?“ mit Ernährungsexpertin Nina Schulz und Dennis Busche von der BKK24 (Philipp, RSB)11:00 – 11:45UhrWS Phase 1 (Koordination): Geocaching mit Luise und Katha (RSB); Lauf-ABC mithilfe der Leiter mit Uschi (Lehrter SV); eSport mit Tobi (TSV Burgdorf)11:45 – 12:30 UhrWS Phase 2 (Power): Fitness-Thaiboxen mit Bekir (Lehrter SV); Tabata mit Rabe (Lehrter SV); Sh’Bam® (LesMills-Angebot) mit Eric (Lehrter SV)12:30 – 13:15 UhrWS Phase 3 (Cool Down): BodyBalance® (LesMills-Angebot) mit Anke (Lehrter SV); Rückenfit mit Anabell (Patientenuniversität Hannover), Gesundes Homeoffice mit Leonard (Patienten Universität)13:15 – 13:15 UhrDuschen/Umziehen/Austauschen13:30 – 15:00 UhrOnline-Kochkurs: „Olze Kocht“-Spezial zum Thema Wildkräuter für den RSB-Familiensporttag (Barbara Olze vom Umweltzentrum Hannover)Ab 15:00 UhrTreffen aller Teilnehmenden mit dampfendem Teller vor den Bildschirmen. Ab hier beginnt der gemütliche Teil: Gemeinsam schlemmen, sich austauschen, lachen und fachsimpeln.Mit dem Angebot will der Regionssportbund Hannover Familienmitglieder erreichen, die (noch) nicht oder nicht mehr in Vereinen in der Region aktiv sind und Anreize geben, das ausprobierte Sportangebot (wieder und gerne regelmäßig) im Verein zu betreiben oder das Angebot im eigenen Verein um die entsprechende Sportart auszuweiten, um andere davon zu begeistern.Beim virtuellen Sportevent werden wir wie bisher beim Männersporttag durch ortsansässige Vereine aus Lehrte bei der Planung und Durchführung unterstützt. Also: Vielen Dank an Ralf Mauruschat und seinem Referententeam vom Lehrter SV, dem SV 06 Lehrte, Schützen-Corps Lehrte und FC Lehrte. Ganz lieben Dank auch an die eSport-Sparte des TSV Burgdorf und an das Team der Patientenuniversität Hannover (Antje) für die tatkräftige Unterstützung! Ein ganz besonderer Dank gilt ferner Herrn Bork und seinem Team für die Drehgenehmigung aus seinem Rewemarkt in Vahrenwald! Und natürlich vielen herzlichen Dank an unsere Partner und Sponsoren, die das Angebot durch ihre finanzielle Unterstützung erst möglich machen: Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Stadtwerke Lehrte, BKK24 & Privatbrauerei Herrenhausen.