Der HAJ Marathon Hannover ist zur Vorzeigelaufveranstaltung geworden

Wie deutlich zu spüren war, hat Stefanie Eichel ein ganzes Jahr hart am HAJ Marathon gearbeitet. Am 8. April mussten nun die angetretenen 25.714 Sportler liefern. Die breite Palette der Wettbewerbe reichte von Marathon, Halbmarathon, 10-km-Lauf, Marathonstaffel, Handbike-Marathon, Inline-Halbmarathon, Walking, Nordic Walking, Fun Run und Kinderlauf.Das Wetter war super für die Zuschauer, die Stimmung noch besser. Für die Athleten waren die 23°C bei völlig wolkenlosem Himmel eine zusätzliche Herausforderung.Eine Belohnung für Frau Eichel und die Zuschauer mit neuen Streckenrekorden gab es beim 28. Hannover-Marathon leider nicht. Aber die Stimmung an der Strecke war phantastisch und im Nachzielbereich gab es viele zufriedene Gesichter und überraschend schnell entspannte Sportlerinnen und Sportler. Für den Veranstalter eichels: Event war es ein Meilenstein zur Entwicklung der Marathon-Stadt Hannover.– Stand 08.04.18Erre, Seboka Negussa (ETH), 02:09:44 h ● Kiprop, Agnes Jepkemboi (KEN), 02:32:35 hMeier, Karsten (GER), 01:05:23 h ● Reng, Franziska (GER), 01:14:15 hPavlista, Vít (CZE), 00:31:20 h, ● Kulenkampff, Katharina (GER), 00:37:45 h- Stand 08.04.1842 km = 2.017 ● 21 km = 8.500 ● 10 km = 4.082 ● Summe = 14.599