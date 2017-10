50plus – Impulsveranstaltung für Vorstandteams

Markt der Möglichkeiten • Impulsvortrag • Workshops mit individueller Beratung

„Die Veranstaltung vermittelte bei uns u. a. den Eindruck, dass jeder der Teilnehmer, so auch wir, den einen oder anderen Impuls für seinen Verein mitnehmen konnte und auch die Gelegenheit zum Austausch von Kontaktdaten bekam.“

Den ersten Impuls setzte ab 17:00 Uhr ein Markt der Möglichkeiten mit mehreren Themeninseln. Durch die praxisnahe Darstellung und Ausstellung verschiedener Angebote zu Aspekten der Vereinsarbeit für die Generation 50Plus wollte die SportRegion informieren sowie zum Mitmachen und Nachmachen anregen.Vor Ort präsentierten der VfL Uetze und der MTV Engelbostel-Schulenburg seine Vereinsbeispiele zu Bewegungsangeboten sowie Aktiv- und Gesundheitstagen. Anregungen und Tipps für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit bekamen die Teilnehmenden vom Bewegungsnetzwerk 50plus aus Wunstorf. Nina Panitz, informierte für den LandesSportBund Niedersachsen über das Gütesiegel „Sport Pro Gesundheit“ und den Alltags-Fitness-Test sowie über Fördermöglichkeiten für Veranstaltungen, Netzwerke und neue Angebote für die Zielgruppe 50plus im Verein. Darüber hinaus konnte man mit Christian Ammann, dem Projektleiter des AlltagsTrainingsProgramms (ATP) direkt ins Gespräch kommen und zum neuen Projekt von DOSB und Sporthochschule befragen. Zudem war mit der Firma Playfit GmbH ein Anbieter für Sportgeräte für Mehrgenerations-Parkours sowie viele mögliche Kooperationspartner für die Zielgruppe wie z. B. Seniorenbeiräte aus der Region Hannover, Patientenuniversität Hannover, BKK24 und Landesvereinigung für Gesundheit vor Ort und informierten über ihre jeweiligen Angebote. Die Themeninseln blieben bis zur Workshop-Phase (18:45 Uhr) durchgehend geöffnet.In ihrem Fachreferat mit Informationen und einem Praxisbeispiel zu der Fragestellung: „Wie erreichen wir die Zielgruppe 50plus nachhaltig für Engagement und Bewegung im Sportverein?“ stellte Ursula Woltering, Fachbereichsleiterin Jugend, Soziales und Integration der Stadt Ahlen die Initiative „Aktiv vor Ort" vor, die sich an Sportinteressierte in der zweiten Lebenshälfte richtet. Nachdem speziell geschaffene Bewegungsangebote nicht die gewünschten Erfolge brachten, entwickelte ein Netzwerk aus Sportvereinen und Senioren-Organisationen auf Grundlage einer Befragung der Zielgruppe das Angebot „GesundheitSpass". Ein Jahr lang sammelten rund 50 Personen in diesem Dokument Stempel für die Teilnahme an sportlichen und geselligen Angeboten. Zur Dokumentation der Effekte wurde das Angebot durch eine medizinische und krankengymnastische Untersuchung begleitet.„Die entstandenen Basisgruppen im Nordic Walking sind heute noch aktiv", erklärte die Referentin. „Heute ist es selbstverständlich, dass es in den beteiligten Sportvereinen spezielle Ansprech-partner und Übungsleiter für diese Ziel-gruppe gibt."Den dritten Impuls setzte um 18:45 Uhr die Workshop-Phase. Hier gingen die Vorstandteams von VfL Eintracht Hannover, Trimmsportverein Letter 82, TuS Empelde, Nordstädter TV, TVE Sehnde und TSV Fortuna Sachsenross in Klausur, moderiert durch Vereinsberater aus der SportRegion und erarbeiteten unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen in den Vereinen erste Handlungsschritte und Ideen. Damit soll langfristig ein System zur Gewinnung von Menschen über 50 Jahren in den Vereinen.Hans-Dieter Beinsen, VfL Uetze - GesundheitssparteDie Veranstaltung konnte realisiert werden durch die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen, der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung und der BKK24.Impressionen, Programminhalte und weitere Informationen unter: