"Sonntag ohne Auto!" An 1 von 365 Tagen im Jahr: Woanders geht's doch, und in der Region Hannover so?

18. Oktober 2022, Region Hannover: Sonntag ohne Auto, geht woanders schon lange ...

auf französisch auf der Webseite der Region Brüssel

Geht's doch?, vom 16. bis zum 22.10.2021 ist die, die in diesem Jahr zum 19. Mal in Europa wieder durch die Kommunen organisiert wird, siehe Link unten.Die Kommunen zeigen europaweit, was sie für den Umweltschutz tun - oder auch nicht ....- wieder der jährliche Sonntag ohne Auto,- und in der Region Hannover so??- 1,22 Mio:- 1,16 Mio:- - -- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Straßenverkehr, sich an die Regeln der StVO/StVZO zu halten und bittet weiterhinum Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, Rücksicht und - besonders - um Gelassenheit.- - - - - -Rauf aufs 🚲, aber sicher(er)!Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75