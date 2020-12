RaDiUS-RH :

Rad-Distanz-UltraSchall-Messung in der Region Hannover

Bewerbung.Bitte:- 1. selber bewerben,- 2. diesen Beitrag an Dritte in der Region Hannover weiterleiten.Laut StVO:- innerorts: 🚗 1,5 m seitlicher seitlicher Überholabstand zum 🚲,- außerorts: 🚗 2,0 m seitlicher Mindest-Überholabstand zum 🚲.Danke!- - - -TippBewerbungsschluss für RaDiUS-RH ist am Freitag, 8. Januar 2021, um 23:59 Uhr.